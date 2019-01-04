В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении части дома

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В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении части дома

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Фото: © РИА Новости/Илья Московец

Ожидается, что сегодня будут похоронены шестеро погибших и ещё девять — завтра, 5 января.

В Магнитогорске началось прощание с погибшими в результате частичного обрушения жилого многоэтажного дома. Сегодня состоятся первые похороны.

Десятки человек пришли проститься с 42-летним Виктором Воронцовым. Его супруга и ребёнок сумели спастись буквально за секунду до обрушения подъезда, сам мужчина погиб под завалами. Виктора похоронят в селе Агаповка Челябинской области.

По данным РИА "Новости", сегодня, 4 января, похоронят шестерых погибших, в субботу — девятерых и в воскресенье — одного.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. По предварительным данным, это случилось из-за взрыва бытового газа. На данный момент поиск людей под завалами завершён, погибло 39 человек, их тела опознаны.

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