Тела всех 39 погибших при обрушении дома в Магнитогорске опознаны

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Тела всех 39 погибших при обрушении дома в Магнитогорске опознаны

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