Бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По её словам, Кузнецов обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и растрате.
По данным следствия, Кузнецов и его сообщники причинили правительству Подмосковья, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании "Мособлтрастинвест" ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей. Накануне стало известно, что французские власти выдали экс-министра российской стороне.
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