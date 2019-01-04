Бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову предъявили обвинение

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Бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову предъявили обвинение

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По её словам, Кузнецов обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и растрате.

По данным следствия, Кузнецов и его сообщники причинили правительству Подмосковья, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании "Мособлтрастинвест" ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей. Накануне стало известно, что французские власти выдали экс-министра российской стороне.

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