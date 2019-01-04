На месте обрушения в Магнитогорске установят мемориал

На стене частично разрушенного дома нарисуют спасателя с выжившим 11-месячным ребёнком на руках.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился создать мемориал на месте трагедии в Магнитогорске, сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

По его словам, на одной из стен дома, где, по предварительным данным, произошёл взрыв газа, напишут фамилии погибших. На другой — изобразят спасателя, который вытащил из-под завалов 11-месячного Ваню. Там же планируют разместить или нарисовать уцелевшую после обрушения икону.

Как ранее писал Лайф, утром 4 января началось прощание с жертвами взрыва. Опубликован полный список их имён. Напомним, погибло 39 человек. Подъезд многоэтажки рухнул 31 декабря.