МИД России подтвердил британское подданство арестованного в Москве Пола Уилана

Американец Пол Уилан, арестованный в Москве по подозрению в шпионаже, является подданным Великобритании. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
— Подданство Великобритании есть. Запрос на консульское посещение британская сторона направила. Он находится в работе, — сказала дипломат.
В конце декабря ФСБ России сообщила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана при проведении шпионской акции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет. Ранее адвокат Уилана заявил, что его подзащитный арестован.
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