Американец, задержанный в Москве по обвинению в шпионаже, арестован

Защитник Уилана попросит отпустить его под залог, который смогут внести родственники арестованного.

Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по обвинению в шпионаже, арестован. Об этом РИА "Новости" сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

— Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей… Сегодня я направил апелляционную жалобу на решение Лефортовского суда Москвы об избрании меры пресечения, — сказал защитник.

Он добавил, что попросит отпустить Уилана под залог, который смогут внести родственники арестованного. Также возможно, что американцу хватит и собственных средств.

Напомним, Пол Уилан был задержан в конце декабря "при проведении шпионской акции". Известно, что мужчина служил в морской пехоте США, однако в 2008 году был уволен из ВС за воровство. Ранее Лайф сообщал, что задержанного уже посетил американский посол в РФ Джон Хантсман.