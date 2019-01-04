Украина потратит $84 млн на президентские выборы

Президентские выборы на Украине обойдутся государственной казне в 2,35 млрд гривен (84,2 млн долларов). Соответствующие бюджетные программы были утверждены на заседании Центральной избирательной комиссии, передаёт УНИАН.
— Согласно решениям Центризбиркома, на проведение выборов президента Украины будет потрачено 2,354 миллиарда гривен, — говорится в сообщении.
9,6 млн долларов из этой суммы уйдут на работу ЦИК, остальные деньги будут вложены в обеспечение работы окружных и участковых избирательных комиссий.
Также ЦИК утвердила объёмы финансирования выборов народных депутатов. На это планируется потратить более 70 миллионов долларов.
Напомним, 31 декабря на Украине началась президентская избирательная кампания.
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