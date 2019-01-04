Украина потратит $84 млн на президентские выборы

9,6 млн долларов из утверждённой суммы будут потрачены на работу избирательной комиссии.

Президентские выборы на Украине обойдутся государственной казне в 2,35 млрд гривен (84,2 млн долларов). Соответствующие бюджетные программы были утверждены на заседании Центральной избирательной комиссии, передаёт УНИАН.

— Согласно решениям Центризбиркома, на проведение выборов президента Украины будет потрачено 2,354 миллиарда гривен, — говорится в сообщении.

9,6 млн долларов из этой суммы уйдут на работу ЦИК, остальные деньги будут вложены в обеспечение работы окружных и участковых избирательных комиссий.

Также ЦИК утвердила объёмы финансирования выборов народных депутатов. На это планируется потратить более 70 миллионов долларов.

Напомним, 31 декабря на Украине началась президентская избирательная кампания.