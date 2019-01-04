"Глупые депутаты". Запашный оценил идею запретить детям ходить в цирк

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"Глупые депутаты". Запашный оценил идею запретить детям ходить в цирк

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Фото: © РИА "Новости"/Евгения Новоженина

Парламентарий из Ленинградской области заявил, что несовершеннолетним не стоит смотреть на дрессированных зверей. Дрессировщик в ответ напомнил, какой восторг был у маленьких пациентов клиники, когда к тяжелобольному ребёнку привели тигра.

Запретить детям ходить в цирк — значит отнять у них радость, убеждён дрессировщик Эдгард Запашный. Он заявил, что цирк место семейного отдыха.

Так народный артист прокомментировал инициативу депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова. Парламентарий предложил повысить возрастной порог для посетителей цирковых представлений до 18 лет.

Большинство его инициатив не проходят в Думе. Человек зарабатывает имидж... Эта его инициатива должна быть похоронена тут же! Вызывает сожаление, что у нас такие глупые депутаты существуют, — сказал Запашный "Пятому каналу".

Он напомнил о том, как в 2015 году пострадавший при обстреле в Донбассе ребёнок признался, что больше всего мечтал погладить настоящего тигра, и о том, сколько счастья было в глазах детей, когда хищника привели прямо в больницу.

<p>Дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные навещают тяжело раненного на юго-востоке Украины Ивана Воронова, 2015 год. Фото: © РИА &#34;Новости&#34; / Владимир Астапкович</p>

Как ранее писал Лайф, депутат Владимир Петров заявил, что с животными в цирках и зоопарках часто жестоко обращаются, поэтому туда вообще не стоит водить детей.

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