"Глупые депутаты". Запашный оценил идею запретить детям ходить в цирк

Парламентарий из Ленинградской области заявил, что несовершеннолетним не стоит смотреть на дрессированных зверей. Дрессировщик в ответ напомнил, какой восторг был у маленьких пациентов клиники, когда к тяжелобольному ребёнку привели тигра.

Запретить детям ходить в цирк — значит отнять у них радость, убеждён дрессировщик Эдгард Запашный. Он заявил, что цирк — место семейного отдыха.

Так народный артист прокомментировал инициативу депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова. Парламентарий предложил повысить возрастной порог для посетителей цирковых представлений до 18 лет.

— Большинство его инициатив не проходят в Думе. Человек зарабатывает имидж... Эта его инициатива должна быть похоронена тут же! Вызывает сожаление, что у нас такие глупые депутаты существуют, — сказал Запашный "Пятому каналу".

Он напомнил о том, как в 2015 году пострадавший при обстреле в Донбассе ребёнок признался, что больше всего мечтал погладить настоящего тигра, и о том, сколько счастья было в глазах детей, когда хищника привели прямо в больницу.

Как ранее писал Лайф, депутат Владимир Петров заявил, что с животными в цирках и зоопарках часто жестоко обращаются, поэтому туда вообще не стоит водить детей.