"Глупые депутаты". Запашный оценил идею запретить детям ходить в цирк

Запретить детям ходить в цирк — значит отнять у них радость, убеждён дрессировщик Эдгард Запашный. Он заявил, что цирк — место семейного отдыха.
Так народный артист прокомментировал инициативу депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова. Парламентарий предложил повысить возрастной порог для посетителей цирковых представлений до 18 лет.
— Большинство его инициатив не проходят в Думе. Человек зарабатывает имидж... Эта его инициатива должна быть похоронена тут же! Вызывает сожаление, что у нас такие глупые депутаты существуют, — сказал Запашный "Пятому каналу".
Он напомнил о том, как в 2015 году пострадавший при обстреле в Донбассе ребёнок признался, что больше всего мечтал погладить настоящего тигра, и о том, сколько счастья было в глазах детей, когда хищника привели прямо в больницу.
Как ранее писал Лайф, депутат Владимир Петров заявил, что с животными в цирках и зоопарках часто жестоко обращаются, поэтому туда вообще не стоит водить детей.
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