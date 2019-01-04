Врачи рассказали о состоянии ребёнка с пулевым ранением в голову в Дагестане

Раненный из огнестрельного оружия в Дербенте трёхлетний мальчик остаётся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана.

По словам представителя ведомства, ребёнок находится в состоянии атонической комы (это глубокая кома, при которой пациент без сознания, у него отсутствует реакция и контакты). За жизнь мальчика борются врачи центральной городской больницы Дербента.

Отмечается, что врачи постоянно консультируются со специалистами НИИ Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, Минздрав республики выходил на связь с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля.

Как ранее писал Лайф, мальчик получил пулю в голову в новогоднюю ночь, когда вышел вместе с отцом посмотреть салют. В это время неизвестные решили пострелять из боевого оружия.