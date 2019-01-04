В МХТ подтвердили разрешение на проезд артистов по Камергерскому переулку

МХТ им. Чехова имеет официальное разрешение на въезд в Камергерский переулок для артистов и для машин с декорациями, поэтому Игорь Верник, которого ранее заметили в авто на пешеходной зоне, ничего не нарушал. Об этом РИА "Новости" рассказала пресс-атташе театра Мария Малкина.

— Он ехал на работу в свой театр на спектакль "№13D", имея официальный пропуск на въезд через служебный въезд в Камергерском переулке — единственный у театра. Так же поступит и любой другой артист театра, пользующийся таким же пропуском вот уже более 20 лет, — отметила она.

Как ранее сообщал Лайф, актёр и телеведущий на своём Range Rover прокатился по пешеходной зоне в центре Москвы. При этом его сопровождали охранники, которые просили очевидцев разойтись. Сам Верник рассказал, что у него есть официальное разрешение на проезд по Камергерскому переулку