Трамп и конгрессмены не смогли договориться о прекращении шатдауна

Как дал понять глава Белого дома, приостановка работы правительства страны может затянуться на месяцы и годы.

Президент США Дональд Трамп и лидеры Конгресса США не смогли договориться о прекращении шатдауна (приостановки работы правительства), однако в переговорах наблюдается прогресс. Об этом журналистам рассказала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

— Мы, демократы, признаём, что не можем решить эту проблему (с финансированием стены), пока правительство не начнёт работу, — отметила Пелоси.

При этом прогресс, по её словам, заключается в том, что одна из сторон начала слышать другую, а не ставить крест на любом предложении.

При этом, по словам лидера демократов в сенате Чака Шумера, хозяин Белого дома дал понять, что приостановка работы правительства может затянуться на месяцы и годы.

Напомним, представители Демократической и Республиканской партий так и не смогли договориться о финансировании стены на американо-мексиканской границе, в результате чего была приостановлена работа некоторых министерств США. Вчера Палата представителей Конгресса США приняла новый проект бюджета ведомств на 2019 год.