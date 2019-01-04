Палата представителей США приняла новый проект бюджета

С 22 декабря ряд министерств и ведомств США сократили работу по причине недостаточного финансирования.

Палата представителей Конгресса США приняла новый проект бюджета ведомств на 2019 год.

Финансирование Министерства внутренней безопасности США рассчитано до 8 февраля, остальных ведомств — до 30 сентября. C 22 декабря ряд министерств и ведомств — Госдепартамент, Минюст, МВБ, министерства транспорта и сельского хозяйства — сократили работу по причине отсутствия бюджета.

Как сообщает агентство Reuters, в бюджетном проекте не предусмотрено выделение дополнительных денег на строительство стены на границе Мексики и США.

Ранее Сенат США и палата представителей долго не могли договориться по поводу финансирования на текущий год, из-за чего множество ведомств США приостановили работу.