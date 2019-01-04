Трамп пригрозил ввести ЧП ради строительства стены на границе

Американский лидер также выразил надежду, что в ближайшие дни удастся преодолеть бюджетный кризис и возобновить работу правительства.

Президент США Дональд Трамп пригрозил объявить в стране режим чрезвычайного положения для ускорения процесса строительства стены на границе с Мексикой.

Хозяин Белого дома отметил, что в подобном случае ему не нужно будет одобрение конгресса для строительства.

Также Трамп выразил надежду, что в ближайшие дни удастся преодолеть бюджетный кризис и возобновить работу правительства. Однако тут же он отметил, что затянуться ситуация может на месяцы и годы.

Напомним, представители Демократической и Республиканской партий так и не смогли договориться о финансировании стены на американо-мексиканской границе, в результате чего была приостановлена работа некоторых министерств США. Вчера Палата представителей Конгресса США приняла новый проект бюджета ведомств на 2019 год.