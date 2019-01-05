Впереди "корейцы". Названы самые популярные кроссоверы в России

Лидирующие позиции азиатского бренда эксперты объясняют широкой линейкой автомобилей, предназначенных для отечественного рынка.

Эксперты агентства "Автостат" назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники, реализованные в России за 11 месяцев 2018 года.

Отмечается, что всего за отчётный период было продано 652,6 тысячи, более того, на десятку лидеров рейтинга приходится сразу 70% от общего количества.

В лидерах списка корейский Hyundai. С января по ноябрь ушедшего года было реализовано 90 тысяч кроссоверов. В тройке также нашлось место Renault и Nissan с показателями 68,5 и 58,8 тысячи соответственно.

В топ-5 попали Toyota и KIA, а в десятке сильнейших оказались Mitsubishi, Volkswagen, LADA, Chevrolet и Mazda.

Эксперты связывают лидерство Hyundai с большим количеством кроссоверов и внедорожников, которые предназначены для российского рынка.

Ранее Лайф рассказывал, что Hyundai Creta стал самым популярным кроссовером в Москве и Санкт-Петербурге.