Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе изданий Sputnik и RT

Речь идёт о новой серии документов о проекте британского правительства, который предположительно использовался для вмешательства во внутренние дела других стран.

Хакеры из Anonymous опубликовали аналитические доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT, а также выставленные вслед за ними счета на оплату. Об этом сообщает РИА "Новости".

Хакеры назвали обнародованные документы свидетельством того, что Integrity Initiative провела на деньги налогоплательщиков анализ деятельности Лейбористской партии и её лидера, а также телеканала RT. В частности, речь идёт об освещении инцидента в Солсбери, ситуации на Ближнем Востоке и положении в постсоветских странах.

Как отмечается, британский МИД уже признавал легитимность опубликованных Anonymous сведений о вмешательстве Лондона в дела стран ЕС и ведении целенаправленной информационной войны против России.

Обнародованы также два доклада о деятельности RT. Согласно первому, "RT воспринимается сейчас как наиболее достоверный источник информации, дающий другую сторону истории", по причине того, что западная аудитория хочет увидеть "другую сторону истории".

Во втором докладе говорится об успехе RT и Sputnik в соцсетях среди западной аудитории на фоне недоверия к западным информационным ресурсам.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала "любимые" претензии Лондона к RT.