В Сеть утекли доказательства существования подразделения ЕС по дезинформации

Читайте также

В Сеть утекли доказательства существования подразделения ЕС по дезинформации

12

Фото: © Pixabay/TheDigitalArtist

В Евросоюзе создана организация East StratCom для информационного противодействия России и русскому языку.

Хакеры из Anonymous опубликовали документ, доказывающий существование в Евросоюзе подразделения по дезинформации. Об этом сообщает РИА "Новости".

В опубликованном докладе выдвинуто предложение объединить информационные материалы из Испании, Португалии, Франции и Италии, Бельгии и Нидерландов, направленные против России и Молдавии.

Как отмечается, в ЕС создано подразделение East StratCom для информационного противодействия России и русскому языку. Одна из главных заявленных целей — продвижение европейской информационной повестки в постсоветских странах Восточной Европы.

Как ранее писал Лайф, активисты Anonymous опубликовали сведения о вмешательстве Лондона в дела стран ЕС и ведении целенаправленной информационной войны против России. В частности, речь шла о противостоянии изданиям Sputnik и RT на Западе.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×