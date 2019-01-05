СМИ: Визит Рогозина в США может быть полностью отменён

Ранее речь шла лишь о переносе поездки, причём инициатором выступала американская сторона.

Визит главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в США может быть полностью отменён из-за позиции "определённых политических кругов". Об этом сообщают РИА "Новости", цитируя слова своего источника в ракетно-космической отрасли.

Собеседник агентства уточнил, что это должен был быть ответный визит после поездки главы NASA в Россию.

— Будем надеяться, что NASA удастся решить все политические вопросы и он всё же состоится, предложение с их стороны сохраняется. Но если нет — визит просто будет отменён, — заявил источник.

Напомним, что ранее NASA проинформировало "Роскосмос" о переносе поездки Рогозина в США на неопределённый срок. К слову, визит был запланирован на февраль 2019 года. А поскольку Рогозин находится под санкциями, американская сторона должна была выдать разрешение на его временное изъятие из чёрного списка.