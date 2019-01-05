"Удав" вместо Макарова. В России завершились испытания нового пистолета

Новинка имеет прицельную дальность стрельбы 50 метров и остаётся боеспособной практически при любой температуре — от плюс 50 до минус 70 градусов.

Новый пистолет "Удав" для Российской армии прошёл государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на представителей оборонного ведомства.

Новинка калибра 9 мм была проверена на стойкость в тяжёлых климатических условиях и под воздействием различных механических факторов. Оказалось, что пистолет устойчиво работает при температурах от плюс 50 до минус 70 градусов по Цельсию. Представитель Минобороны сказал, что "военные поставили новому оружию высокую оценку".

Добавим, что "Удав" имеет прицельную дальность стрельбы 50 метров, а ёмкость магазина составляет 18 патронов. Считается, что он должен заменить военным культовый пистолет Макарова.

Напомним, что в СССР, к примеру, основным армейским пистолетом считались "Макаров" и "Стечкин" под патроны 9х18. Однако последний применялся только в срецподразделениях или лётчиками, а вот пистолет Макарова использовался офицерами как личное оружие. Но, несмотря на проверенные временем характеристики, ПМ уже устарел. Необходимость замены штатного оружия силовиков назрела ещё в начале 90-х годов прошлого века. Лайф разбирался, что может в ближайшее время оказаться в кобуре у полицейских и военных.