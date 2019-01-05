Посольство РФ подтвердило российское гражданство захваченных пиратами моряков

Все шестеро захваченных в Гвинейском заливе моряков являются гражданами России. Об этом сообщило Посольство РФ в Бенине (Западная Африка).
— Нападавшие захватили 6 человек в заложники, включая капитана судна, и скрылись. Все захваченные — граждане России, — написало Посольство РФ на своей странице в "Фейсбуке".
После нападения судно MSC Mandy ушло в территориальные воды Нигерии. Российские дипломаты поддерживают плотное рабочее взаимодействие с Посольством России в Нигерии, а также бенинскими компетентными органами для освобождения экипажа.
Напомним, 2 января в Гвинейском заливе у берегов Бенина пираты напали на судно-контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы и захватили шесть (из 24) членов экипажа.
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