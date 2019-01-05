Посольство РФ подтвердило российское гражданство захваченных пиратами моряков

MSC Mandy — контейнеровоз, шедший под панамским флагом. После нападения оно ушло в территориальные воды Нигерии.

Все шестеро захваченных в Гвинейском заливе моряков являются гражданами России. Об этом сообщило Посольство РФ в Бенине (Западная Африка).

— Нападавшие захватили 6 человек в заложники, включая капитана судна, и скрылись. Все захваченные — граждане России, — написало Посольство РФ на своей странице в "Фейсбуке".

После нападения судно MSC Mandy ушло в территориальные воды Нигерии. Российские дипломаты поддерживают плотное рабочее взаимодействие с Посольством России в Нигерии, а также бенинскими компетентными органами для освобождения экипажа.

Напомним, 2 января в Гвинейском заливе у берегов Бенина пираты напали на судно-контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы и захватили шесть (из 24) членов экипажа.