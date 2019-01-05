"Роскосмос" ждёт разъяснений NASA по вопросу визита Рогозина в США

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"Роскосмос" ждёт разъяснений NASA по вопросу визита Рогозина в США

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Фото: © РИА Новости/Игорь Руссак

В компании подчеркнули, что подготовка переговорной позиции госкорпорации не приостановлена.

"Роскосмос" ждёт официальных разъяснений NASA по вопросу организации ответного визита главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в США. Об этом компания заявила в "Твиттере".

— "Роскосмос" ждёт официальных разъяснений позиции NASA по организации ответного визита российской делегации в США в соответствии с ранее полученным приглашением, — сказали в компании.

В "Роскосмосе" также заявили, что подготовка переговорной позиции госкорпорации не приостановлена.

Ранее NASA сообщило "Роскосмосу" о переносе визита Рогозина в США, позже стало известно о возможной отмене встречи.

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