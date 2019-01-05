Экс-министр финансов Подмосковья отказался признавать вину в мошенничестве

В СК заявили, что защита подсудимого попросила дать им время для ознакомления с постановлением о привлечении к ответственности.

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов Правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве, отказался признавать свою вину. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

— Своей вины он не признал. В настоящее время обвиняемый и его защитники попросили следствие дать им время для ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, — сказала Петренко.

Напомним, Кузнецова и его сообщников обвиняют в том, что они причинили Правительству Подмосковья, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании "Мособлтрастинвест" ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей.