Экс-министр финансов Подмосковья отказался признавать вину в мошенничестве

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов Правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве, отказался признавать свою вину. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
— Своей вины он не признал. В настоящее время обвиняемый и его защитники попросили следствие дать им время для ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, — сказала Петренко.
Напомним, Кузнецова и его сообщников обвиняют в том, что они причинили Правительству Подмосковья, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании "Мособлтрастинвест" ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени