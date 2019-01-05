Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Бортника

Министр отметил, что творческий путь артиста был отмечен десятками ярких, разноплановых ролей.

Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной актёра Ивана Бортника и назвал его человеком самобытного дарования. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеграмму министра.

— Из жизни ушёл популярный, всенародно любимый артист, человек щедрого и самобытного дарования. Зрители разных поколений ценили Ивана Сергеевича за высокое мастерство и большое обаяние, — говорится в сообщении.

Мединский отметил, что творческий путь артиста был отмечен десятками ярких, разноплановых ролей, которые он исполнил в кино и на сцене Театра на Таганке.

Артист ушёл из жизни прошлой ночью. По предварительным данным, причиной стал сердечный приступ или тромб.