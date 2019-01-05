Следующим соперником Усика назвали Поветкина

Промоутер заявил, что вероятность этого очень высока. Ещё один кандидат — Ортис.

Одним из потенциальных соперников абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика может стать россиянин Александр Поветкин. Об этом сообщил промоутер украинского спортсмена Александр Красюк.

— Из хороших оппонентов для дебюта Усика в тяжёлом весе остались только Поветкин и Ортис. С вероятностью 70% кто-то из них станет первым соперником Усика в новом дивизионе, — приводит его слова Isport.

Он также отметил, что "есть проблемы" в подборе соперников для украинского боксёра, поскольку Паркер и Миллер отказались от боя с ним, камерунец Такам бросил вызов Чисоре, а Уайт, скорее всего, проведёт в апреле бой с Джошуа.

Впрочем, по словам Красюка, всё это лишь в планах, поскольку сейчас команда Усика отдыхает и никакие конкретные переговоры с возможными оппонентами не ведутся.

Как ранее писал Лайф, по итогам 2018 года Александр Усик провёл на профессиональном ринге три боя, все три завершив победой. Помимо этого, он был признан лучшим боксёром года по версии ESPN.