СМИ: Вашингтон может оставить часть своего контингента в Сирии

Отмечается, что США могут оставить своих военных на базе в Эт-Танфе в южной части САР.

Белый дом может оставить часть американского контингента в Сирии, несмотря на слова президента США Дональда Трампа о готовности полностью вывести военных из этого государства. Об этом сообщает NBC со ссылкой на свой источник в администрации США.

Отмечается, что США могут оставить своих военных на базе в Эт-Танфе в южной части Сирии. Эта база играет важную роль в работе по ослаблению позиций Ирана в регионе.

По данным источника, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует заявить о таком решении в ходе своего визита в Израиль. Белый дом хочет выслушать мнение Израиля и Иордании перед тем, как принять решение.

Напомним, президент США Дональд Трамп 19 декабря объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он объяснил это окончательной победой над ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.