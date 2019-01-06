Так себе курорт. В Греции женщина погибла во время метели

Пожилая женщина была найдена мёртвой, двое мужчин пропали из-за метелей, которые отмечались в некоторых частях Греции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы страны.
u dont see this every day...........️❄️☃️⛷️#winter #snow #Volos #Greece pic.twitter.com/npn6VS9hjh— Greekman (@goGreekman) January 3, 2019
Тело 66-летней женщины было найдено в перевернувшейся машине в Кератее, в 45 километрах от Афин. Передвигавшихся на машине двух мужчин обнаружить пока не удалось.
Greece winter magic #ski #skiing #snow #travel #Greece pic.twitter.com/qsvYk2wmp8— Greek Travel Pages (@gtpgr) January 4, 2019
Температура в центральной и северной частях Греции остаётся ниже нуля почти неделю. Снегопады нарушили транспортное сообщение. Как ожидается, в понедельник, 7 января, в Греции произойдёт очередное ухудшение погодных условий.
...and even more snow in Greece... pic.twitter.com/sRc7uPlqz0— Anna (@anatarahes) January 5, 2019
Москвичей же ранее предупредили о 20-градусных морозах на Рождество.
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