Так себе курорт. В Греции женщина погибла во время метели

Снег, ветра, температура чуть ниже нуля создали большие проблемы для этой избалованной теплом южноевропейской страны.

Пожилая женщина была найдена мёртвой, двое мужчин пропали из-за метелей, которые отмечались в некоторых частях Греции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Тело 66-летней женщины было найдено в перевернувшейся машине в Кератее, в 45 километрах от Афин. Передвигавшихся на машине двух мужчин обнаружить пока не удалось.

Температура в центральной и северной частях Греции остаётся ниже нуля почти неделю. Снегопады нарушили транспортное сообщение. Как ожидается, в понедельник, 7 января, в Греции произойдёт очередное ухудшение погодных условий.

...and even more snow in Greece... pic.twitter.com/sRc7uPlqz0 — Anna (@anatarahes) January 5, 2019

Москвичей же ранее предупредили о 20-градусных морозах на Рождество.