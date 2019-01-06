Молодёжная сборная России по хоккею взяла на чемпионате мира бронзу

Три шайбы за игру забросил Кирилл Слепец, по одной — Никита Шашков и Клим Костин.

Российская молодёжная сборная по хоккею на чемпионате мира завоевала бронзу. Команду Швейцарии она победила со счётом 5:2. Встреча проходила на Rogers Arena в Ванкувере.

Три шайбы забросил Кирилл Слепец, по одной Никита Шашков и Клим Костин. У швейцарцев это удалось Валентину Нюсбаумеру и Яннику Брюшвайлеру.

Это уже девятая бронзовая медаль молодёжного чемпионата мира для нашей страны. В копилке сборной также четыре золотых и девять серебряных медалей.

Напомним, что российские хоккеисты проиграли США в полуфинале молодёжного ЧМ. В финале американцы сразятся со сборной Финляндии.