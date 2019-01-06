В США мальчик скончался из-за запаха еды своей бабули

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В США мальчик скончался из-за запаха еды своей бабули

2005

Фото: ©РИА Новости/Владимир Вяткин

Сперва родители пытались спасти ребёнка самостоятельно, но, когда он потерял сознание, вызвали ему скорую помощь.

Трагической смертью завершился рождественский поход к бабушке для 11-летнего Кэмерона Жан-Пьера из Нью-Йорка. Он погиб из-за сильного запаха рыбы, на которую у него аллергия. Об этом сообщает WNBC.

Что именно делал Кэмерон на кухне — не уточняется, однако известно, что ему даже не пришлось пробовать аллергенное блюдо, потому что в какой-то момент концентрация рыбных паров в воздухе стала такой высокой, что мальчик просто начал задыхаться. Семья пыталась его спасти и даже подключила к какому-то аппарату, но это не помогло.

<p>Фото © <a href="https://www.nydailynews.com/new-york/nyc-crime/ny-metro-boy-11-dies-brooklyn-home-possible-fish-allergy-20190102-story.html" target="_blank">nydailynews.com</a></p>

Когда он потерял сознание, родители решили вызвать ему скорую помощь, однако в больнице мальчику помочь уже не могли и лишь констатировали его смерть. Её официальная причина будет известна после экспертизы, однако родные уверены, что всему виной рыбный запах. Такой же точки зрения придерживаются и в местной полиции.

Ранее сообщалось, что учёные нашли связь между животными и аллергией у детей.

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