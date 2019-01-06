Лошадиные силы не в счёт. В ЦБ рассказали, как вскоре изменится ОСАГО

Среди прочего может быть отменён коэффициент, который меняет стоимость страховки в зависимости от региона.

К 2020–2021 году система Обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) может ощутимо измениться. В ней могут быть отменены некоторые коэффициенты, которые увеличивают стоимость страховки. Об этом сообщил "Российской газете" глава управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.

Один из вопросов — отмена коэффициента, который меняет стоимость страховки в зависимости от региона проживания.

— Возможно, место жительства будет и в будущем влиять на тариф, но это будет менее формально, чем сейчас. Этот вопрос прорабатывается. Отмена территориального коэффициента произойдёт, видимо, уже в 2020 году, — сказал Табаков.

Ещё один кандидат на отмену — коэффициент мощности двигателя. К примеру, сейчас владелец машины со 120 лошадиными силами платит за страховку уже на 40% больше.

— Прошли те времена, когда автомобиль с мощностью 120 л.с. считался гоночным. По статистике, самые распространённые автомобили обладают мощностью от 71 до 100 л.с., а для них всё ещё действует повышающий тариф, — сказал Табаков.

Банк России предложит страховщикам самим оценивать скоростные и динамические характеристики разных машин, чтобы исходить из этих данных, а не из мощности в техпаспорте.

Ранее в Госдуме предложили привязывать полис ОСАГО к водителю.