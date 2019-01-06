Судья по беспилотникам. В России появится новая профессия

Уже в следующем году будет сформирован список вузов, которые займутся разработкой новой специальности и внедрением программы во всю систему образования.

Судья беспилотных автомобилей или комиссар по регулированию аварийных ситуаций с беспилотниками — это возможное название российской профессии, которая должна появиться в России в ближайшие 10 лет, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Национальной технологической инициативы "Автонет".

— Новые специалисты будут оценивать действия беспилотников, а также принимать решения в случае спорных ситуаций при ДТП... Список дисциплин для будущих профессионалов будет сочетать естественные, технические и общественные науки. Самые ценные компетенции для будущих судей — наличие критического мышления, высокая скорость принятия решений, а также цифровая грамотность, — рассказали в организации.

Специалистов по регуляции беспилотных транспортных средств предполагается готовить на юрфаках. Концепция "профессий будущего" была утверждена решением президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.

Ранее эксперты анонсировали появление таких профессий, как инженер по созданию цифровых двойников и виртуальный дорожный полицейский.

В этом году в России уже появилась другая новая специальность — инвестиционное консультирование. По прогнозам на 2019 год, самыми востребованными на рынке труда станут разработчики мобильных приложений для IOS и Android и UI/UX-дизайнеры.