Дипломаты посетили судно, с которого были похищены российские моряки

Злоумышленники пока не выходили на связь с судовладельцем, местонахождение россиян остаётся неизвестным.

Российские дипломаты посетили судно MSC Mandy, с которого 2 января пираты похитили шесть российских моряков. Об этом сообщило в воскресенье посольство нашей страны в Бенине (Западная Африка).

— Дипломаты побеседовали с командой, выяснили подробности происшествия, — говорится в сообщении дипмиссии в "Фейсбуке". — Нападение было совершено на быстроходном катере, пиратов было от 8 до 10 человек, все они говорили на английском языке. Раненых или больных среди членов команды нет.

Уцелевшие моряки намерены оставаться на судне до прибытия в порт назначения в России. Они поддерживают связь со своими родными с помощью мобильных телефонов и интернета. Между тем местонахождение похищенных членов экипажа всё ещё неизвестно.

— Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остаётся неизвестным, — добавили дипломаты.

Напомним, 2 января в Гвинейском заливе у берегов Бенина пираты напали на судно-контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы и захватили шесть (из 24) членов экипажа. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил Главному следственному управлению провести проверку информации СМИ о захвате российских моряков у берегов Бенина.