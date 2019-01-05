Бастрыкин поручил проверить сообщения о захвате пиратами российских моряков

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению провести проверку информации СМИ о захвате российских моряков у берегов Бенина. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она добавила, что международное управление Следкома РФ свяжется с подразделениями МИД России, чтобы прояснить все детали инцидента.

Как ранее писал Лайф, в Гвинейском заливе пираты напали на судно-контейнеровоз MSC MANDY. На его борту 23 россиянина и один украинец.

Вооружённые люди начали грабить экипаж, а затем похитили шестерых человек. В Посольстве РФ вскоре подтвердили, что все захваченные пиратами — граждане России.