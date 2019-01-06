Победители "Русского лото" не спешат забирать новогодний миллиард

Жители Свердловской области и Санкт-Петербурга, выигравшие по 500 миллионов рублей, не выходят на связь с организаторами лотереи.

Счастливчики, которые на двоих выиграли миллиард рублей в новогоднем тираже лотереи "Русское лото", до сих пор не объявились. Об этом сообщили в пресс-службе "Столото".

Напомним, что обладателями баснословного состояния стали сразу двое россиян (жители Санкт-Петербурга и Свердловской области). По итогам 1264-го тиража в первый день нового года каждый из них выиграл по 500 миллионов рублей. Но, несмотря на информационный ажиотаж, забирать выигрыш никто из них пока не спешит.

По словам Варвары Басанович — операционного директора "Столото", обычно победители выходят на связь в течение недели, а то и двух. Но здесь речь идёт о крупном выигрыше, поэтому задержке организаторы лотереи не удивляются.

— Предполагаем, что люди волнуются, не могут поверить в произошедшее. Сами понимаете, деньги нешуточные, — рассказала Басанович.

Но есть и другие варианты. Например, в новогодней суете победители могли просто забыть проверить билеты или уехали в путешествие. В любом случае организаторы лотереи советуют жителям Урала и Северной столицы ещё раз взглянуть на свои билеты и связаться с организаторами для получения выигрыша.

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