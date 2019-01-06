В Польше задержали владельца квест-рума, где сгорели пять девушек

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В Польше задержали владельца квест-рума, где сгорели пять девушек

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Фото: © Twitter/Ruptly‏

По сценарию игры участники могли открыть двери только после выполнения всех заданий. Когда в помещении возник пожар, они не справились и с половиной.

Польская полиция задержала хозяина квест-рума, в котором погибли пять девушек, сообщил на пресс-конференции главный комендант полиции страны Ярослав Шимчик.

По его словам, игровой зал принадлежит 28-летнему жителю Великопольского воеводства — это регион в западной части государства.

В квест-руме выявили целый список нарушений правил пожарной безопасности, в том числе отсутствие путей эвакуации, опасная электропроводка и неправильно установленные отопительные приборы.

Как ранее писал Лайф, трагедия произошла в городе Кошалине. Пять 15-летних девушек собрались по случаю дня рождения одной из них и решили поучаствовать в квесте. В момент возгорания они были в разгаре выполнения заданий.

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