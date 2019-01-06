Глава Минздрава рассказала о самых распространённых "новогодних" травмах россиян

По словам Скворцовой, во время январских каникул обращения к медикам традиционно не прекращались и даже наоборот.

Новогодние праздники — горячая пора для российских медучреждений и сотрудников скорой помощи. Россияне умудряются получать травмы и во время подготовки к Новому году, и прямо не отходя от праздничного стола.

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, медикам пришлось работать без перерыва и на местах, и на уровне федеральных и национальных центров. Пациенты продолжают туда поступать практически круглосуточно.

— Было очень много травм самых разнообразных, — рассказала Скворцова Лайфу. — Это и травмы глаза, и общие травмы с переломами костей. Много случается и ожогов. Наши ожоговые центры в том числе работают в круглосуточном режиме.

Кстати, причиной ожоговых травм не всегда становится несоблюдение техники безопасности при обращении с пиротехникой, говорит Скворцова. Вот типичный сценарий развития событий в новогодние праздники: возгорание дома в сельской местности. Надышавшись дыма, домочадцы теряют сознание, и, даже если их удаётся спасти, они получают ожоги, в том числе и тяжёлые.

А ранее Лайф рассказывал, как получить компенсацию за травмы при гололёде — ещё один распространённый способ надолго слечь в больницу сразу после январских каникул.