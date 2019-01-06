"Ключ у Москвы". Глава МИД Германии рассказал, как "сохранить" ДРСМД

Сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности зависит от России, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью Welt am Sonntag.

— Ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы. Если Россия хочет сохранить договор, то она должна провести разоружение, которое поддаётся контролю, — сказал глава МИД.

Он добавил, что Германия придаёт этому соглашению большое значение, поскольку оно много лет обеспечивало безопасность Европы.

Однако теперь, уверен Маас, с учётом современных реалий нужно выработать новые правила контроля над вооружениями и подключить к обсуждению этой проблемы Китай и Индию.

Как ранее писал Лайф, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ДРСМД "развалится", если Россия не "вернётся к его соблюдению".

Напомним, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет. Этот документ подписали в 1987 году Михаил Горбачёв и Рональд Рейган.