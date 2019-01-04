"Последний шанс". Генсек НАТО пригрозил России развалом ДРСМД

По словам Столтенберга, если Москва не "вернётся к соблюдению" договора о ликвидации ракет, будет "большая проблема".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не готов строить предположения насчёт "возвращения России к соблюдению" договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом пишет агентство DPA.

— У России сейчас последний шанс. Если Россия не вернётся к соблюдению, тогда у нас будет большая проблема, потому что ДРСМД развалится, — сказал он.

Как ранее сообщал Лайф, Госсекретарь США Майк Помпео выступил с аналогичным заявлением. По его словам, Россия "не исполняет" ДРСМД последние несколько лет.

Напомним, в декабре 2018 года США дали России 60-дневный срок на "возвращение к исполнению своих обязательств" по соглашению. В российском МИДе в ответ заверили, что Россия соблюдает все положения ДРСМД.