Путин встречает Рождество в петербургском храме, где его крестили — видео

Этот собор не прекращал службы даже во время блокады в Великую Отечественную войну.

Президент РФ Владимир Путин сегодня встречает Рождество в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. Отец нынешнего патриарха Кирилла крестил его там в 1952 году.

Службы в этом одном из старейших соборов Северной столицы не прекращались даже во время революции и Великой Отечественной войны. А во время блокады там были бомбоубежище и госпиталь.

Владимир Путин посещал этот храм в 2012 году. Тогда он подарил настоятелю икону, а также рассказал, как будущего главу государства крестили в стенах собора.

Сегодня вместе с президентом РФ в храме присутствуют врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и бизнесмен Геннадий Тимченко.