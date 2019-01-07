Трамп заявил о решении строить на границе с Мексикой стальную стену

Сейчас её возведение приостановлено из-за отказа демократов утвердить бюджет с расходами на этот проект.

Соединённые Штаты возведут на границе с Мексикой не бетонную, как планировалось изначально, а стальную стену. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

— Мы планируем теперь стальную стену, а не бетонную, — написал он в Twitter.

По мнению американского лидера, такая стена будет меньше бросаться в глаза.

Напомним, что цель возведения этой стены — препятствовать проникновению в США нелегалов из Мексики. Сейчас возведение ограждения приостановлено из-за неутверждённого бюджета правительства. Именно вопрос финансирования стены и стал камнем преткновения в обсуждении документа. Демократы против выделения денег на эти цели.