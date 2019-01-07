Коллеги назвали причину смерти звезды "Битвы экстрасенсов" Дарии Воскобоевой

О смерти участницы популярного телепроекта стало известно несколько часов назад. Всего день назад была отменена её встреча с поклонниками.

Финалистка 17-го сезона "Битвы экстрасенсов" Дария Воскобоева скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщили её коллеги.

— После продолжительной болезни скончалась финалистка 17-го сезона "Битвы экстрасенсов" Дария Воскобоева. Покойся с миром, — написал участник телепроекта "Битва экстрасенсов" Намтар Энзигаль на своей странице во "ВКонтакте".

Это косвенно подтвердила ещё одна участница проекта — Николь Кузнецова. В Instagram она написала, что Дария Воскобоева "боролась до последнего", и снабдила запись тегом про рак.

Напомним, в аккаунте самой Воскобоевой в Instagram последняя запись была посвящена внезапной отмене её встречи с поклонниками.