"Общается с мамой". Спасённый в Магнитогорске малыш пришёл в сознание

Состояние десятимесячного Вани, спасённого из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда многоэтажки, существенно улучшилось. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, малыш пришёл в сознание.
— Активно реагирует, общается с мамой, — сообщила журналистам Скворцова.
Напомним, маленький Ваня провёл под завалами подъезда жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошёл взрыв, более суток. Малыш выжил благодаря тому, что находился в кроватке и был тепло укутан. Он помог спасателям себя отыскать — громко плакал. В тяжёлом состоянии Ваня был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля.
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