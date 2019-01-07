Дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд, признали безопасным для проживания

Геодезисты пришли к выводу, что многоэтажный дом на улице Карла Маркса, где произошёл взрыв газа, сейчас безопасен для проживания, сообщает телеграм-канал Life-shot. Трещины дальше не ползут, движений строительных конструкций по цокольной части нет.

Как ранее рассказывал Лайф, сносить будут только секцию, где находятся 7-й и 8-й подъезды.

Несмотря на заверения специалистов, некоторые жильцы боятся проживать в доме, ведь почти во всех квартирах есть трещины.