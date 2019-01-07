Стало известно гражданство четырёх погибших при крушении судна у берегов Турции

При крушении грузового судна у берегов Турции погибли четверо украинцев, при этом гражданство ещё трёх жертв пока не известно. О гибели жителей Незалежной сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

— К сожалению, не удалось спасти четырёх наших соотечественников, — написал Сибига на своей странице в "Твиттере".

При этом он утверждает, что из 13 членов экипажа 11 были украинцами. Гражданство ещё двух моряков посол не уточняет. В свою очередь местные власти Самсуна говорили, что на борту было девять жителей Незалежной, двое россиян и двое граждан Азербайджана.