Трамп отправится на границу с Мексикой

Американский президент Дональд Трамп посетит границу США и Мексики. Свой визит он запланировал на 10 января. Об этом сообщила его пресс-секретарь Сара Сандерс.

— Трамп в четверг посетит южную границу, чтобы встретиться с теми, кто работает на передовой линии кризиса в гуманитарной области и в области нацбезопасности, — заявила она.

Ранее Трамп сообщил о планах США возвести на американо-мексиканской границе стальную, а не бетонную стену. Он уверен, что такое ограждение будет меньше бросаться в глаза.