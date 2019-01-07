Трамп выступит с обращением к нации по поводу границы с Мексикой

Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении выступить с обращением к нации по поводу кризиса, который сложился вокруг границы с Мексикой.

— Я рад сообщить вам, что обращусь к народу по вопросу о кризисе в области гуманитарной и национальной безопасности на нашей южной границе. Вечер вторника в 21:00 (5:00 по мск), — написал он в своём аккаунте в "Твиттере".

Ранее пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс сообщила журналистам, что он собирается лично посетить южную границу и проверить, как там обстоят дела на фоне кризиса вокруг финансирования пограничной безопасности.