Виктория Скрипаль назвала надуманными сообщения о контактах сестры с близкими

Виктория Скрипаль считает надуманными сообщения британских СМИ о том, что её двоюродная сестра Юлия Скрипаль общается с близкими. При этом она задаётся вопросом, почему тогда Сергей Скрипаль до сих пор не связался со своей 91-летней матерью.

— Есть человек, которому это просто жизненно необходимо, которому 91 год, — это мама Сергея Викторовича. Она [Юлия Скрипаль] якобы связывается со своими подругами в Москве, которым якобы доверяет Скотленд-Ярд. Ну это одна-единственная подруга Гульнара, у меня нет источников, что она связывалась с ней, источник [газеты] утверждает, что она с ней беседует, а вот позвонить 91-летней женщине она не может, — рассказала Виктория ТАСС.

Напомним, британская газета The Telegraph рассказала о жизни экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после отравления в Солсбери. Издание утверждает, что отец и дочь не живут в изоляции в Британии и их посещают близкие друзья, в том числе из России.