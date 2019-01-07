Кевин Спейси не признал вину по делу о домогательствах

В США прошло заседание суда по делу о домогательствах к 18-летнему юноше, в которых обвиняют актёра Кевина Спейси. Заседание с участием артиста транслировали в прямом эфире.

По данным CNN, по итогам к материалам дела добавилось заявление Спейси о непризнании вины. Следующее заседание назначено на 4 марта.

Напомним, в 2017 году вокруг Кевина Спейси разгорелся скандал после того, как актёр Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах, якобы имевших место 30 лет назад. Позднее с подобными обвинениями выступили ещё несколько человек. Нынешнее разбирательство касается обвинений в домогательствах к 18-летнему сыну телеведущей. Инцидент якобы произошёл в баре Нантакета в июле 2016 года.