"Штаны не глажены". В Сети не оценили рождественское поздравление Порошенко

Семейная фотография президента Украины Петра Порошенко под рождественским поздравлением вызвала поток едких шуток и комментариев у пользователей "Твиттера".

Вітаю усіх із Різдвом Христовим. І так само – з народженням незалежної Православної Церкви України pic.twitter.com/bEI4xz6OiX — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 января 2019 г.

Нехай Господь подарує кожній українській родині мир, спокій та затишок! pic.twitter.com/7lrE3i4dZi — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 января 2019 г.

На снимке семья президента стоит в традиционных вышиванках на фоне новогодней ели. Помимо этого Порошенко опубликовал видеообращение о важности и нужности томоса для Украины, в конце которого его дети поют песни и играют на фортепиано, а вся семья собирается за праздничным столом.

— Над вертепом звезда ясна светом засияла... а украинская звезда засияла в "созвездии независимых и равных национальных церквей" — гласит ещё одна публикация украинского лидера.

В ответ на это пользователи в комментариях к записи начали обвинять Порошенко в раскольничестве, продаже Украины Западу, а также выкладывать фотографии со встречи в Стамбуле в момент передачи томоса.

Зарисовки со стамбульского сходняка, которых вы ещё не видели. И поспал, и выпил, и чётки поперебирал, и снова возле него человек упал в обморок, на сей раз монах. Догадайтесь с одного раза о ком речь pic.twitter.com/qP8QmtG5Vg — Eлена (@elenalavrenova2) 6 января 2019 г.

— Штаны погладь... И тут штаны не глажены, — заметили сразу несколько человек.

— Ну всё, слетали в Стамбул на деньги украинских налогоплательщиков, теперь можно и на Мальдивы! — отмечает другой пользователь.

Досталось и семье Порошенко, которой вспомнили и стоимость драгоценностей, и роскошную жизнь, а также обучение детей в Великобритании.

— Из Лондона приехали, вышиванки надели, молодцы, — добавили комментаторы.

Ранее Лайф сообщал, что во время подписания томоса об украинской автокефалии священник, стоявший около Петра Порошенко, упал в обморок.