Томос об автокефалии "новой Церкви" Украины увезли в неизвестном направлении

Томос об автокефалии "новой Церкви" Украины забрали из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве и увезли в неизвестном направлении. При этом СМИ не исключают, что документ всё-таки отправили в Стамбул, хотя раньше Минкульт Незалежной опровергал эту информацию. О том, что томос забрали из Трапезной церкви Софийского монастыря, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на канал "Прямой".

— Томоса уже здесь нет. Его забрали представители духовенства, и где он сейчас хранится, работники музея не знают, потому что это не их парафия, — говорится в сообщении украинского канала.

Ранее глава Департамента по делам религий и национальностей Минкульта Незалежной Андрей Юраш заявил, что томос вернут в Стамбул для подписания документа всеми членами Святейшего синода Константинополя. Однако сегодня в Минкульте страны эту информацию опровергли и заявили, что документ навсегда останется в Трапезном храме Софии Киевской.