В Киеве отрицают, что томос об автокефалии "новой Церкви" вернут в Стамбул

Минкульт Украины отрицает информацию о том, что томос об автокефалии "новой Церкви" в ближайшие дни будет возвращён в Стамбул. В ведомстве убеждают, что документ будет храниться в Трапезном храме Софии Киевской.

— Министерство культуры Украины опровергло информацию, что томос об автокефалии Украинской церкви заберут в Стамбул для подписей других членов Синода Вселенского патриархата, — приводят слова пресс-службы украинские СМИ.

При этом информацию, что томос вернут в Стамбул для подписания документа всеми членами Святейшего синода Константинополя, сообщил глава департамента по делам религий и национальностей Минкульта Незалежной Андрей Юраш. Он также убеждал, что после этого документ привезут обратно в Киев.

5 января патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии украинской "новой Церкви". Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. А вот каноническая УПЦ считает, что это приведёт к большему расколу в стране.