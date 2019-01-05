"Против всех правил". Каноническая УПЦ отреагировала на томос для "новой церкви"

Архиепископ Ирпенский Климент напомнил раскольникам, что Церковь создаёт Господь, а не политики.

Предоставление томоса об автокефалии украинской "новой церкви" является нарушением всех святоотеческих и апостольских правил. Так считает архиепископ УПЦ Климент Вечеря, сообщает РИА Новости.

— То, что сейчас творит Константинопольский патриарх, является грубым нарушением всех святоотеческих и апостольских правил, по которым Церковь жила 2 тысячи лет, — заявил священнослужитель.

Он добавил, что Церковь не создают "патриархи или президенты".

— Церковь создал Господь, и никто не имеет никакого права создавать новые церкви, — подчеркнул представитель канонической церкви.

Напомним, ранее в субботу Константинопольский патриарх Варфоломей завершил процесс предоставления автокефалии (независимости) украинской "новой церкви".

А 15 декабря в Киеве прошёл "объединительный собор", на котором была создана "новая церковь". Вскоре после этого Порошенко подписал закон о том, что каноническая УПЦ должна изменить своё название, указав в нём принадлежность к РПЦ.